Стала известна основная причина гибели рыбаков в Башкирии

Основной причиной гибели рыбаков на воде является алкоголь. С начала года в республике утонуло 13 любителей рыбной ловли. Сегодня сотрудники Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям совместно с коллегами из МЧС и уфимского поисково-спасательного отряда вышли в массовый рейд. Местом проверки стала акватория Белой близ города Уфы.
Госинспектор с жезлом. Только стоит он не на дороге, а в катере. Его обязанность – проверять маломерные суда. К этому парню вопросов у проверяющих нет. Лодка с мотором в 9,9 лошадиных сил не подлежит регистрации, спасжилет у рулевого есть.
А этот мужчина не просто без жилета, так еще рыбачит, стоя в лодке. При этом утверждает, что на ногах держится крепко. Опрокидывания не боится.
Мужчину, спиннингующего на Белой в черте города, не наказывают, а просят прислушаться. Рейд больше носит профилактический характер. Ведь только за последние две недели вода унесла жизни двух рыбаков. Один утонул в реке Ашкадар на территории Стерлитамакского района, другой – недалеко от города Салават.
Находиться в лодке, а тем более управлять ею в состоянии алкогольного опьянения – это то же самое, что ходить по острию ножа. В жару у спасателей работы прибавилось. Больше стало не только купающихся, но и владельцев маломерных судов.
Впереди три дня выходных. Госинспекторы и спасатели уверены, что на пляжах количество отдыхающих значительно возрастет, а значит, и работы у них прибавится. Но этого люди в оранжевых спасжилетах не боятся. Главное, чтобы статистика по утонувшим осталась неизменной.