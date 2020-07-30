Стала известна основная причина гибели рыбаков в Башкирии

Основной причиной гибели рыбаков на воде является алкоголь. С начала года в республике утонуло 13 любителей рыбной ловли. Сегодня сотрудники Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям совместно с коллегами из МЧС и уфимского поисково-спасательного отряда вышли в массовый рейд. Местом проверки стала акватория Белой близ города Уфы.

Госинспектор с жезлом. Только стоит он не на дороге, а в катере. Его обязанность – проверять маломерные суда. К этому парню вопросов у проверяющих нет. Лодка с мотором в 9,9 лошадиных сил не подлежит регистрации, спасжилет у рулевого есть.

Я и плавать умею, и гребным слаломом занимался, но все равно безопасность есть безопасность. Всякое бывает в жизни. Олег Захаров

А этот мужчина не просто без жилета, так еще рыбачит, стоя в лодке. При этом утверждает, что на ногах держится крепко. Опрокидывания не боится.

Мужчину, спиннингующего на Белой в черте города, не наказывают, а просят прислушаться. Рейд больше носит профилактический характер. Ведь только за последние две недели вода унесла жизни двух рыбаков. Один утонул в реке Ашкадар на территории Стерлитамакского района, другой – недалеко от города Салават.

Некоторые рыбаки погибли, находясь на резиновых лодках. Просто не обеспечили свою безопасность, находились в состоянии алкогольного опьянения. Вся проблема в том, что люди приходят не ради рыбалки, а ради распития спиртных напитков. Ильдар Шарипов, главный специалист отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РБ

Находиться в лодке, а тем более управлять ею в состоянии алкогольного опьянения – это то же самое, что ходить по острию ножа. В жару у спасателей работы прибавилось. Больше стало не только купающихся, но и владельцев маломерных судов.

Несмотря на так называемый кризис, какая-то пауза была в регистрации судов, а сейчас опять регистрация судов пошла вверх. То есть народ приобретает, тем более наблюдая, что жарко, отдушина на воде, желание отдохнуть. Хасан Хафизов, старший госинспектор государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по РБ