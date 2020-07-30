В Башкирии на Курбан-байрам можно будет зарезать барана «по удаленке»

Верующих Башкирии призывают отпраздновать Курбан-байрам дома и отказаться от похода в мечеть. Жертвоприношение при этом можно сделать на специально отведенной площадке, где будут соблюдаться все противоэпидемические меры, либо вовсе в дистанционном формате.
Для онлайн-жертвоприношения разработана специальная площадка, сообщили в ДУМ. Выбрать животное можно на сайте kurban-online.ru, там же оплатить услугу. Обряд будет проводиться практикующими мусульманами.
2/3 мяса доставят заказчику, а остальную часть раздадут нуждающимся, как того требует ислам. В Уфе забой скота будет проводиться на двух площадках – в Зинино и около Северного автовокзала. Сегодня специальная комиссия посетила их с проверкой.
Помимо соблюдения мер против распространения коронавируса, особое внимание – ветеринарным требованиям. Чтобы исключить завоз опасных инфекций, предпочтение отдается местным хозяйствам. Кроме того, из-за пандемии многие фермеры совместно с духовенством организовали убой на специализированных площадках в своих районах. Таких муниципалитетов 45. В таких случаях мясо будет доставляться до потребителей специально оборудованным транспортом. Традиционного угощения в этом году в связи с коронавирусом не будет, а праздничный намаз из соборной мечети «Ляля-Тюльпан» можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале БСТ. Трансляция начнется завтра в 9 часов утра.