В Башкирии на Курбан-байрам можно будет зарезать барана «по удаленке»

Помимо соблюдения мер против распространения коронавируса, особое внимание – ветеринарным требованиям. Чтобы исключить завоз опасных инфекций, предпочтение отдается местным хозяйствам. Кроме того, из-за пандемии многие фермеры совместно с духовенством организовали убой на специализированных площадках в своих районах. Таких муниципалитетов 45. В таких случаях мясо будет доставляться до потребителей специально оборудованным транспортом. Традиционного угощения в этом году в связи с коронавирусом не будет, а праздничный намаз из соборной мечети «Ляля-Тюльпан» можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале БСТ. Трансляция начнется завтра в 9 часов утра.