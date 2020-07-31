В Уфе прошёл автопробег в поддержку смертельно больной девочки

Болезнь прогрессирует. Сначала у малышей перестают двигаться ножки, потом ручки, перестает держаться голова и не слушается тело. Они не могут есть и глотать, а после медленно перестают дышать. Но шанс есть. Для излечения Полине необходим самый дорогой препарат в мире, который не зарегистрирован в России и продается только в США – «Золгензма». Его стоимость – 160 миллионов рублей. Одна инъекция исправляет ген, излечивает раз и навсегда. В нашей стране есть прецеденты, когда эту сумму всем миром собирали для малышей со спинальной мышечной атрофией. Есть надежда и сейчас, хоть цифра и звучит фантастически. Каждый из нас способен сотворить маленькое чудо и не пройти мимо. Ведь дороже жизни маленького долгожданного ребёнка ничего не может быть.