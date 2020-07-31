Под Уфой загадочно пропал 75-летний дедушка

В Уфимском районе Башкирии пропал без вести 75-летний Рашит Хабибулин. Жителя села Чесноковка ищут со вчерашнего дня. Вчера, 30 июля, дедушка ушел из дома, однако обратно так и не вернулся.
Близкие забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам. Телефоны для связи: 8 (937) 365-23-46, 8 (800) 700-54-52, 02 или 112.
Приметы дедушки: рост около 165 см, телосложение среднее, темные волосы с проседью, кареглазый. Он был одет в брюки черного цвета, красную клетчатую рубашку, серый жилет и камуфляжную кепку зеленого цвета. На ногах у него были голубые сланцы.