Под Уфой загадочно пропал 75-летний дедушка

В Уфимском районе Башкирии пропал без вести 75-летний Рашит Хабибулин. Жителя села Чесноковка ищут со вчерашнего дня. Вчера, 30 июля, дедушка ушел из дома, однако обратно так и не вернулся.

Близкие забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам. Телефоны для связи: 8 (937) 365-23-46, 8 (800) 700-54-52, 02 или 112.