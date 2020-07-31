Страшное ДТП в Башкирии унесло жизнь мужчины

Вчера, 30 июля, в Хайбуллинском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель отечественной "семерки" на полном ходу съехал в кювет, после чего легковушка опрокинулась. Об этом сообщили в ГИБДД по Башкирии.
Трагедия произошла на 52 км автодороги Акъяр-Большеабишево. За рулем "семерки" находился 60-летний местный житель. По всей видимости, он попросту не справился с управлением.
В результате аварии водитель получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте трагедии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: ГИБДД по РБ.