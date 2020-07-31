Страшное ДТП в Башкирии унесло жизнь мужчины

Вчера, 30 июля, в Хайбуллинском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель отечественной "семерки" на полном ходу съехал в кювет, после чего легковушка опрокинулась. Об этом сообщили в ГИБДД по Башкирии.