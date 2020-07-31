Жителя Башкирии жестоко избил приятель

По предварительной версии, мужчина приехал к своему приятелю в деревню Сабанкуль в гости. Встречу отметили распитием спиртного. В ходе разговора между ними произошла ссора, которая закончилась потасовкой. Приятели после этого продолжили застолье, после которого потерпевший поехал домой. Там ему стало плохо, и родственница вызвала скорую помощь.

пресс-служба МВД по РБ