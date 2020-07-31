Жителя Башкирии жестоко избил приятель

В ЦРБ Караидельскоро района доставили в тяжелом состоянии 47-летнего мужчину. Медики диагностировали у него тяжелую травму живота. Медики сообщили об этом в полицию.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, нападавший был задержан по горячим следам. Им оказался 22-летний житель Салаватского района, который ранее уже имел проблемы с законом. Свою вину он признал.

По предварительной версии, мужчина приехал к своему приятелю в деревню Сабанкуль в гости. Встречу отметили распитием спиртного. В ходе разговора между ними произошла ссора, которая закончилась потасовкой. Приятели после этого продолжили застолье, после которого потерпевший поехал домой. Там ему стало плохо, и родственница вызвала скорую помощь.

пресс-служба МВД по РБ

Оперативники возбудили уголовное дело. Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде. Обстоятельства произошедшего выясняются.