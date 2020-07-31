В Магнитогорске жительница Башкирии пыталась украсть трусики из магазина

Накануне в Магнитогорске произошел курьезный случай. Росгвардейцами была задержана жительница Башкирии, которая пыталась украсть из магазина трусики и колготки. Подробности рассказали корреспонденты издания КП-Челябинск.

Инцидент произошел во вторник, 28 июля. Женщина положила в сумку 24 комплекта нижнего белья на сумму более 3,5 тысяч рублей. Охранник заметил воровку и нажал на тревожную кнопку.