Распылили газ: в Уфе двое мужчин напали на семью с маленькими детьми

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что в квартиру пришел предположительно новый собственник жилья - 31-летний уфимец и его брат. Несмотря на то, что в жилом помещении находилась семья с двумя малолетними детьми, мужчины распылили газ. В результате воздействия газа на детей их родители обратились за медицинской помощью.

пресс-служба МВД по Башкирии