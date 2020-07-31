Распылили газ: в Уфе двое мужчин напали на семью с маленькими детьми

Накануне в Уфе произошел вопиющий случай. Двое злоумышленников пытались "выкурить" из квартиры семью с детьми слезоточивым газом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Инцидент произошел в понедельник, 27 июля, в жилом доме по улице Бакалинской. Сообщение в полицию поступило от местных жителей.
По предварительным данным, в квартиру пришел новый собственник жилья. Вместе с ним был его брат.
В отношении 31-летнего злоумышленника оперативники возбудили уголовное дело. Причины нападения устанавливаются.