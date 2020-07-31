Распылили газ: в Уфе двое мужчин напали на семью с маленькими детьми

Накануне в Уфе произошел вопиющий случай. Двое злоумышленников пытались "выкурить" из квартиры семью с детьми слезоточивым газом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Инцидент произошел в понедельник, 27 июля, в жилом доме по улице Бакалинской. Сообщение в полицию поступило от местных жителей.

По предварительным данным, в квартиру пришел новый собственник жилья. Вместе с ним был его брат.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что в квартиру пришел предположительно новый собственник жилья - 31-летний уфимец и его брат. Несмотря на то, что в жилом помещении находилась семья с двумя малолетними детьми, мужчины распылили газ. В результате воздействия газа на детей их родители обратились за медицинской помощью.

пресс-служба МВД по Башкирии

В отношении 31-летнего злоумышленника оперативники возбудили уголовное дело. Причины нападения устанавливаются.