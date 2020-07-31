Решил произвести впечатление: в Уфе подросток погиб, спрыгнув с моста

Вчера вечером, 30 июля, в Уфе произошла трагедия - 16-летний молодой человек упал с автомобильного моста в реку. Об этом сообщили в УГЗ Уфы.
Трагедия произошла в районе Каменной переправы. Как сообщают очевидцы, парень был раздет. После падения он привсплыл, однако уже не подавал признаков жизни.
Сейчас водолазы ведут поиски тела юноши. Оказалось, что он был в компании друзей. По предварительной версии, парень хотел произвести на низ впечатление. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Фото: УГЗ Уфы.