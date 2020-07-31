В Башкирии женщина выбросила новорожденного ребенка в мусорку

36-летняя жительница башкирского города Туймазы выбросила своего новорожденного ребенка в мусорку. Оперативники возбудили уголовное дело. Подробности рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

Вопиющий случай произошел 14 мая. В полицию поступило сообщение об обнаружении ребенка в мусорном контейнере. К счастью, малыш остался жив.

В результате комплекса неотложных следственно-оперативных мероприятий, проведенных следователями совместно с сотрудниками полиции, личность обвиняемой была в кратчайшие сроки установлена. пресс-служба Следкома Башкирии

Ночью с 13 на 14 мая женщина родила ребенка у себя дома. Не желая его оставлять, она решила его убить - злоумышленница выкинула младенца в мусорку. Малыша обнаружил проходящий мимо дворник.

Свою вину женщина признала. Двоих детей женщины передали отцу, а малыша - родственникам отца. Сейчас решается вопрос о лишении обвиняемой родительских прав.