Дети плакали: стало известно, где нашли пропавшую мать из Башкирии

В Башкирии завершились поиски 31-летней Олеси Гыйлфановой. Жительницу села Ильчино Учалинского района искали на протяжении недели. Пост о помощи появился в местных сообществах в соцсетях.
Ранее сообщалось, что 31-летняя женщина села в неизвестный грузовик, после чего перестала выходить на связь. Супруг Олеси не находил себе места - дома находились и маленькие дети женщины, которые плакали и просились к маме.
К счастью, все завершилось благополучно. Супруг Олеси заявил, что она нашлась целой и невредимой. Мужчина поделился, что его жена "загуляла", и в ближайшее время она вернется домой.