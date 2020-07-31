Дети плакали: стало известно, где нашли пропавшую мать из Башкирии

В Башкирии завершились поиски 31-летней Олеси Гыйлфановой. Жительницу села Ильчино Учалинского района искали на протяжении недели. Пост о помощи появился в местных сообществах в соцсетях.

Ранее сообщалось, что 31-летняя женщина села в неизвестный грузовик, после чего перестала выходить на связь. Супруг Олеси не находил себе места - дома находились и маленькие дети женщины, которые плакали и просились к маме.