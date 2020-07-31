В Башкирии мать избивала и кричала матом на ребенка посреди двора

В Башкирии произошел очередной ужасающий инцидент, в котором ребенок пострадал от рук матери. Судя по видеозаписи, опубликованной в пабликах Благовещенска, мальчик взял деньги у родителей и потратил их.

Видео опубликовали в одной из групп ВКонтакте Благовещенска. Автор поста пишет, что это видео прислала ее подруга.

Посмотрите это видео. Я чуть ли не плакала. Это случилось сегодня в районе Щорса. Знайте тварей в лицо. Не знаю, что они дома с малышом сделали. Мы обратились в полицию. Мне подружка сейчас прислала. Я не могу молчать.

Пользовательница соцсети

На записи мать кричит на мальчика, которому на вид лет 8. Среди различимых слов слышна и нецензурная брань. Речь идет о каких-то деньгах, женщина пытается выведать, сколько ребенок потратил и где ее деньги. При этом мать то и дело таскает ребенка за руки, бьет его.

В комментариях под постом одна из местных жительниц написала, что мальчик украл деньги из дома и потратил на себя.

Ребенок украл из дома деньги, потратил их на себя, у меня братишки с ними гуляли вчера на Щорсах. Но бить-то зачем, он же себе купил игрушки, сладости. Неужели поговорить нельзя было спокойно, объяснить, что так нельзя делать?

Пользовательница соцсети

Чуть позже появился мужчина, предположительно, глава семьи. Он начал наносить мальчику более жестокие удары. Но как только жители многоквартирного дома попытались образумить родителей и пригрозили полицией, женщина сказала: «Не лезьте! Это мой ребенок!». После этого мальчика увели с собой горе-родители.