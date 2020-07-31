В Башкирии мать избивала и кричала матом на ребенка посреди двора

В Башкирии произошел очередной ужасающий инцидент, в котором ребенок пострадал от рук матери. Судя по видеозаписи, опубликованной в пабликах Благовещенска, мальчик взял деньги у родителей и потратил их.

Видео опубликовали в одной из групп ВКонтакте Благовещенска. Автор поста пишет, что это видео прислала ее подруга.

Посмотрите это видео. Я чуть ли не плакала. Это случилось сегодня в районе Щорса. Знайте тварей в лицо. Не знаю, что они дома с малышом сделали. Мы обратились в полицию. Мне подружка сейчас прислала. Я не могу молчать. Пользовательница соцсети

На записи мать кричит на мальчика, которому на вид лет 8. Среди различимых слов слышна и нецензурная брань. Речь идет о каких-то деньгах, женщина пытается выведать, сколько ребенок потратил и где ее деньги. При этом мать то и дело таскает ребенка за руки, бьет его.

В комментариях под постом одна из местных жительниц написала, что мальчик украл деньги из дома и потратил на себя.

Ребенок украл из дома деньги, потратил их на себя, у меня братишки с ними гуляли вчера на Щорсах. Но бить-то зачем, он же себе купил игрушки, сладости. Неужели поговорить нельзя было спокойно, объяснить, что так нельзя делать? Пользовательница соцсети