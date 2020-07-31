В Башкирии мать избивала и кричала матом на ребенка посреди двора

В Башкирии произошел очередной ужасающий инцидент, в котором ребенок пострадал от рук матери. Судя по видеозаписи, опубликованной в пабликах Благовещенска, мальчик взял деньги у родителей и потратил их.
Видео опубликовали в одной из групп ВКонтакте Благовещенска. Автор поста пишет, что это видео прислала ее подруга.
На записи мать кричит на мальчика, которому на вид лет 8. Среди различимых слов слышна и нецензурная брань. Речь идет о каких-то деньгах, женщина пытается выведать, сколько ребенок потратил и где ее деньги. При этом мать то и дело таскает ребенка за руки, бьет его.
В комментариях под постом одна из местных жительниц написала, что мальчик украл деньги из дома и потратил на себя.
Чуть позже появился мужчина, предположительно, глава семьи. Он начал наносить мальчику более жестокие удары. Но как только жители многоквартирного дома попытались образумить родителей и пригрозили полицией, женщина сказала: «Не лезьте! Это мой ребенок!». После этого мальчика увели с собой горе-родители.