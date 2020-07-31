В Башкирии от коронавируса после родов скончалась молодая женщина

В Башкирии за последние сутки зарегистрировали еще один случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией. Факт подтвердили в Министерстве здравоохранения РБ.

На этот раз жертвой болезни стала молодая женщина 1991 года рождения. В Минздраве Башкирии сообщили, что у пациентки быстро развивалась пневмония. Кроме того, течение болезни осложнилось вирусной инфекцией Covid-19.