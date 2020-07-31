Башкирию снова накроют буря и град

Башкирию накроет буря и град. Произойдет это, по данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уже сегодня, 31 июля.

МЧС Башкирии и Башкгидрометцентр предупредили жителей региона об ухудшении погодных условий. Сообщается, что с 20 часов 31 июля и все последующие сутки в республике местами ожидаются дожди, грозы. Днем в отдельных районах может пойти град.

В целом все следующие сутки погода будет облачной с прояснениями, температура повысится до 27 градусов в дневное время, а ночью упадет до 18 градусов. Днем в южных районах может быть и 32 градуса.