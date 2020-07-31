Прокуратура заинтересовалась фактом избиения ребенка в Благовещенске

Прокуратура заинтересовалась фактом избиения мальчика в одном из дворов Благовещенска. Началась проверка по факту жестоко обращения родителями со своим ребенком.

Пресс-служба Прокуратуры РБ сообщает, что в отношении родителей мальчика сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением». А на основании видеозаписи, разлетевшейся по соцсетям, проверку начала и Благовещенская межрайонная прокуратура.

Надзорное ведомство проверит деятельность компетентных органов на предмет полноты и своевременности мер по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. Ход и результаты его расследования взяты межрайонной прокуратурой на контроль. Пресс-служба Прокуратуры РБ

Напомним, что в соцсетях появилось видео, на котором видно, как мать избивает и кричит на своего ребенка, используя крепкую нецензурную брань. В комментариях местные жители писали, что мальчик взял у родителей деньги без спроса и потратил их на сладости и игрушки. Это, судя по видеозаписи, и стало причиной такого жесткого наказания. Позже подключился и предполагаемый отец, добавив ребенку сильный удар.