В Башкирии выявили три точки незаконной продажи алкоголя

В Башкирии сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД Сибая выявили три точки незаконной продажи спиртосодержащей продукции. Причем преступники уже привлекались за подобные действия.
В Сибае на ул. Чайковского 58-летний мужчина организовал точку продажи алкоголя в своей же квартире.
В том же доме правоохранители решили проверить 67-летнюю местную жительницу, которая ранее была привлечена к административной ответственности. Но она также продолжила заниматься незаконной деятельностью. У женщины изъяли стеклянную бутылку объемом 0,5 литров.
Третья точка продажи была выявлена в доме на ул. Строителей. Здесь незаконной продажей занимался 44-летний мужчина. У него изъяли 2 литра алкоголя.
Фото: Пресс-служба МВД по РБ