В Башкирии выявили три точки незаконной продажи алкоголя

В Башкирии сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД Сибая выявили три точки незаконной продажи спиртосодержащей продукции. Причем преступники уже привлекались за подобные действия.

В Сибае на ул. Чайковского 58-летний мужчина организовал точку продажи алкоголя в своей же квартире.

Санкции административного наказания мужчину не пугали. Однако он не учел того факта, что за рецидив законом предусмотрено уголовная ответственность. Из его дома полицейские изъяли канистру со спиртосодержащей продукцией объемом 10 литров и бутылку – 0,5 литров. Пресс-служба МВД по РБ

В том же доме правоохранители решили проверить 67-летнюю местную жительницу, которая ранее была привлечена к административной ответственности. Но она также продолжила заниматься незаконной деятельностью. У женщины изъяли стеклянную бутылку объемом 0,5 литров.

Третья точка продажи была выявлена в доме на ул. Строителей. Здесь незаконной продажей занимался 44-летний мужчина. У него изъяли 2 литра алкоголя.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции». Пресс-служба МВД по РБ