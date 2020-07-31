«Дефекты влекут прямую угрозу жизни»: Госкомитет проверил аварийный дом в Уфе

В Уфе прошла проверка в одном из аварийных жилых домов. На место выехали представители Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору и старший помощник прокурора Калининского района Уфы.

Речь идет о жилом доме №11 на ул. Фурманова. Здесь в ходе проверки было обнаружено множество нарушений «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». По сути, дом практически разваливается. По всему фасаду разрослись многочисленные трещины, то же самое наблюдается на отмоске. Штукатурка облицовки отслаивается, на карнизах цветет растительность.

Также была выявлена неисправность кровли и несущих конструкций крыши. Пол на лестничных площадках и ступенях отслаивается, на ступенях обнаружены углубления, перила повреждены. В квартирах отмечены сквозные щели. По всему дому неисправна электропроводка.

Данные дефекты влекут прямую угрозу жизни проживания граждан. По итогам проведенной совместной выездной проверки аварийно-ветхого жилья составлен акт осмотра с выявленными неисправностями и дефектами. Акт направлен в Администрацию ГО г. Уфы для дальнейшего рассмотрения вопроса об ускорении сроков расселения жителей дома в связи с угрозой жизни. Пресс-служба Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору