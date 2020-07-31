В Уфе Прокуратура обнаружила сайты с запрещенной в России информацией

На сайтах, выявленных в ходе мониторинга, людям предлагали приобрести документы об образовании без фактического обучения в самих учреждениях, а также купить электроудочки. Кроме того, у пользователей, попавших на сайты, была возможность воспользоваться услугой по обналичиванию украденных или сокрытых от налогов денег.