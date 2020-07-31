Житель Башкирии вышел прогуляться и внезапно решился на ограбление

Житель Башкирии во время ночной прогулки вдруг решился пойти на ограбление. Проникнув в помещение, он решил позвать на помощь приятеля.

В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали, что 50-летний житель Стерлитамаке заметил, что возле одной из торговых точек было приоткрыто окно на первом этаже. Он решил проникнуть в помещение. Изначально его целью была прогулка по ночным улицам, но тут он оказался в салоне красоты. Заметив телевизор, мужчина вытащил его и унес в общежитие неподалеку.