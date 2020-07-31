Курбан-байрам в Башкирии прошел без угощений и в масках

Традиционный праздник по новым правилам. В этом году в мечетях, как полагается, прошли молитвы, но после намаза угощений не было – не положено по санитарным нормам. Ещё одно нововведение нынешнего праздника – обязательное наличие средств индивидуальной защиты. На богослужении в уфимской мечети «Ляля-Тюльпан» побывала наша съёмочная группа.

Кроме тюбетеек для мужчин и обязательных платков для женщин в этом году ещё один элемент, без которого на территорию мечети не пускали, – маска. Медицинская или многоразовая.

Жизнь так заставляет приспосабливаться. В этом ничего такого страшного нет. Вазир и Резеда Шангареевы

Проповедь верховный муфтий России Талгат Таджуддин провёл в мечети «Ляля-Тюльпан». Трансляция богослужения – в интернете и на Башкирском спутниковом телевидении.

По санитарным нормам вход в храмы ограничили. В молельном зале мечети «Ляля-Тюльпан» не больше 100 человек. Во дворе могут разместиться несколько сотен верующих. Для них специально накануне сделали разметку. Между белыми точками расстояние примерно полтора метра.

На площади перед мечетью много гостей столицы. Мухаммед Альтаиб и Ахмед Альзабиди в Башкортостан приехали из Йемена. В прошлом году поступили в уфимский университет, из-за пандемии уехать домой после первого курса не смогли.

Мы очень рады, что у вас такие мероприятия. Мы чувствуем себя как дома. Ахмед Альзабиди

Объединяет религия. Мусульмане всего мира живут по правилам, которые прописаны в Коране. Могут различаться традиции, культура и ещё одежда. Так, например, если в Башкортостане мужчины носят тюбетейки, то в странах Юго-Западной Азии головным убором обычно служит чалма.

Как традиции у нас. Мы как на Родине обычно очень много так носим это. Рисунок должен быть здесь виден, не там. Мухаммед Альтаиб

Первый день Курбан-байрама считается самым важным. Но празднование не заканчивается, оно продлится до вечера 3 августа. Верующие посетят мечети. И как никогда в этом году актуальны правила: на главный праздник мусульмане идут с чистыми мыслями и телом.

Перед молитвой есть не принято. Обычно сразу после намаза людей угощали пловом. Но в этом году из-за пандемии не было массового приготовления еды.

Покорное животное для мусульман как олицетворение верности Богу. Один из важнейших ритуалов Курбан-байрама – жертвоприношение. Как гласит предание, пророк Ибрагим попросил Аллаха о рождении наследника и пообещал, что принесёт его в жертву Всевышнему. Когда мальчик родился, Бог решил проверить преданность пророка Ибрагима, тот повиновался. В последний момент Аллах отменил повеление. Таким образом проповедник доказал свои намерения, их доказывают сегодня все верующие, принося в жертву животное.

Считается, что заклание барана проходит ради верности Богу, а не ради мяса. Тем более человек оставляет себе лишь часть.

Для ритуального убоя животных в Курбан-байрам в Башкортостане оборудованы 45 крупных площадок, ещё 18 в частных подсобных хозяйствах. Под контролем Россельхознадзора. В Уфе традиционно в Зинино и у Северного автовокзала. В этом году стоимость одной овцы – 8400 рублей. В столице республики соорганизаторами стали 4 мечети.