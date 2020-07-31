В Уфе в честь Курбан-байрама благотворители раздали продуктовые наборы

В первую очередь для малоимущих и пожилых односельчан. В каждом пакете – самое необходимое: масло, сахар, макароны, крупы, а также тушенка, сгущенка и печенье. Для пенсионеров, которые в период пандемии вынуждены соблюдать самоизоляцию, такая помощь весьма ощутима.

50 продуктовых наборов волонтеры развезут в течение ближайших двух дней. Кроме того, желающие могли принять участие в акции добрых дел. В канун праздника нужно было оказать помощь, например, сходить в магазин, прополоть огород, покрасить забор. Те, кто сделал доброе дело, получали бесплатный обед в одном из кафе Зубово.