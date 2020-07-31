Новые авиарейсы и пенсии: что изменится с 1 августа в России

С 1 августа жителей Башкирии ждёт ряд изменений, которые касаются различных сфер. Так, наша страна открывает международное авиасообщение. Также произойдет индексация пенсии, а стоимость ОСАГО станет индивидуальной для каждого водителя.
С завтрашнего дня Россия возобновляет международное авиасообщение. Пока это касается только трех стран – Великобритании, Турции и Танзании. На первом этапе вылет будет возможен из четырех точек. Это Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Туристы же, которые вернутся в Россию, будут обязаны пройти ковид-тестирование. При этом сдать анализ необходимо не позднее чем за трое суток до прибытия.
В августе сохраняются увеличенные выплаты врачам и безработным, действующие в период пандемии. Также дополнительные 3 тысячи рублей на каждого ребенка, не достигшего 18 лет, получат семьи, в которых родители остались без работы.
Произойдет индексация пенсий. С 1 августа работающие пенсионеры будут получать пенсии в повышенном размере. На перерасчет страховой пенсии имеют право получатели выплат по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. Перерасчет производится в беззаявительном порядке.
Стоимость ОСАГО будет индивидуальной для каждого водителя. С 24 августа страховые компании смогут назначать тарифы персонально для каждого автомобилиста. Для опытных водителей старше 59 лет полис подешевеет, а вот злостным нарушителям придется раскошелиться – для них страховка подорожает. Аккуратные водители получат максимальную скидку, а лихачам придётся покрыть все свои риски.
Также в ближайший понедельник вступит в силу запрет на анонимное пополнение электронных кошельков. Так, клиенты «Яндекс.Денег», QIWI и других сервисов, предоставляющих анонимные кошельки, смогут вносить на них деньги только через счет в банке, а не наличными через электронные платежные терминалы. Главная задача запрета – противодействие отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма.