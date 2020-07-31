Новые авиарейсы и пенсии: что изменится с 1 августа в России

С 1 августа жителей Башкирии ждёт ряд изменений, которые касаются различных сфер. Так, наша страна открывает международное авиасообщение. Также произойдет индексация пенсии, а стоимость ОСАГО станет индивидуальной для каждого водителя.

С завтрашнего дня Россия возобновляет международное авиасообщение. Пока это касается только трех стран – Великобритании, Турции и Танзании. На первом этапе вылет будет возможен из четырех точек. Это Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Туристы же, которые вернутся в Россию, будут обязаны пройти ковид-тестирование. При этом сдать анализ необходимо не позднее чем за трое суток до прибытия.