«Толпар» уступил по буллитам соперникам из Омска в матче домашней предсезонки

Матч лидеров кубка ХК «Салават Юлаев» получился безголевым. Сегодня на льду Дворца спорта встретились уфимский «Толпар» и «Омские Ястребы».

За 65 минут игрового времени соперники счет открыть не смогли, а в дополнительное время победу праздновали гости. А в дневном матче «Мамонты Югры» разгромили «Авто» – 3:0.

Таким образом, в турнирной таблице «Омские ястребы» с 8 очками занимают первое место, «Толпар», набрав 7 баллов, расположился на второй строчке, и тройку лидеров пока занимают «Мамонты Югры».