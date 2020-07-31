В Уфе полумарафон «ЗаБег.РФ» пройдет в необычном формате из-за пандемии

Мы видим, что даже такой формат мотивирует людей выйти в воскресенье на пробежку. Мы остаточно поздно получили уведомление от министерства спорта о том, что в полном формате нельзя проводить. Мы были готовы проводить в полном формате, и отменять вообще не имело смысла.

Владислав Литвинчук, организатор «ЗаБега.РФ»