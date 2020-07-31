В Уфе полумарафон «ЗаБег.РФ» пройдет в необычном формате из-за пандемии

В ближайшее воскресенье в Уфе пройдет всероссийский старт «ЗаБег.РФ». Из-за непростой эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора полумарафон пройдет в необычном формате.
Сегодня и завтра участники должны забрать стартовые номера в Конгресс-холле. А в воскресенье могут выйти на старт в любом месте города, не создавая толпу и соблюдая дистанцию. Свой бег необходимо зафиксировать в беговом приложении на часах или телефоне и показать результат, чтобы забрать медаль. В забеге планирует принять участие около 1000 уфимцев.