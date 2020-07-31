В Сибае в преддверии дня города установили архитектурную подсветку

В столице башкирского Зауралья готовятся ко Дню города, который отмечается в августе. Ночью дома сияют янтарным, зеленым, белым неоном. Такой творческий подход горожанам нравится.

Монтаж подсветки начали еще в прошлом году. Мэрия старается охватить как можно больше зданий. В течение лета архитектурная подсветка появится в общей сложности на 11 образовательных учреждениях – школах и гимназиях. Лампочки загораются автоматически в определенное время.