В Башкирии отец избил старика, который случайно толкнул его сына

Случайный толчок чуть не закончился кровавой расправой. В Стерлитамаке прохожие сняли на видео, как безумный мужчина избивает старика.
15-летний житель Стерлитамака в парке снял на телефон жестокие кадры. По словам мальчика, гуляющий здесь старик случайно толкнул маленького мальчика, который пробегал мимо. К несчастью, рядом был его буйный папаша.
Мужчина сразу принял сторону ребенка и начал кричать матом на пенсионера. Когда тот попросил быть поспокойнее, горожанин начал жестоко избивать его.
Удивительно, но буйного мужчину в итоге так никто и не успокоил. Он еще пару раз ударил пенсионера, а потом ушел из парка вместе с ребенком.