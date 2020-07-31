В Башкирии отец избил старика, который случайно толкнул его сына

Дедушка его после удара назвал тварью, так тот мужик вообще взбесился, стал бить его точными ударами по лицу. У дедушки уже кровь по всему лицу, а этот его бьет дальше. Все проходят мимо и никто ничего не делает.

Артур П., очевидец