Погода на 1 августа в Башкирии: проливные дожди, но местами жара

В Башкирии наступил последний месяц лета, а погода портится так, словно уже наступила осень.

После продолжительной засушливой жары поначалу наступила приятная прохлада, а теперь, судя по прогнозам синоптиков, становится все холоднее и холоднее. Хотя, надо отметить, пока температура не падает так сильно. Все омрачают лишь проливные дожди.

Редакция bash.news выяснила, какая погода ожидает жителей Башкирии 1 августа.

Погода в Уфе на 1 августа

Уфимцам стоит запастись дождевиками. С самого утра пойдет дождь, облачно. За окном будет лишь +18 градусов, а днем воздух прогреется до +19.

Вечером будет вполне прогулочная погода. В районе 18:00 из-за облаков должно показаться солнце, +23. Ближе к полуночи будет небольшой ветер до 9 метров в секунду.

Погода в Стерлитамаке на 1 августа

А вот жителям Стерлитамака остается только позавидовать. Здесь пока еще продолжается лето.

Дождя не будет, лишь немного облаков. Утром будет уже +20, а в полдень сразу +24. К вечеру температура воздуха поднимется до +29.

Примерно с 18:00 до полуночи может подняться ветер до 10 метров в секунду. Будьте аккуратнее.

Погода в Нефтекамске на 1 августа

Утро в Нефтекамскебудет солнечным: до +17 градусов.

В полдень возможна гроза, за окном будет уже +20 градусов. А вот после обеда начнется дождь, +22. Если собираетесь прогуляться, прихватите с собой зонт.

А вообще погулять лучше днем, вечером погода испортится. Солнце исчезнет к вечеру, будет облачно и пасмурно до +19.

Погода в Октябрьском на 1 августа

Утром начнется с грозы. Столбик термометра покажет +18 градусов.

Днем с 11 до 17 часов будет идти дождь, воздух прогреется до +20 градусов тепла. Вечером появится солнце, станет тепло до +22 градусов, но поднимется ветер. К ночи его скорость будет составлять до 13 метров в секунду.

Погода в Белорецке на 1 августа

Солнце порадует белоречан теплой и относительно ясной погодой.

Утром будет +19, ветер 7 метров в секунду. К полудню уже +23, а после обеда +26. Вечером и вовсе +27 градусов тепла. Вечерняя температура подталкивает на спокойную прогулку: +23, немного облачно и сухо. Однако променад может испортить сильный ветер до 13 метров в секунду.

Погода в Кумертау на 1 августа

Кумертау пробивает рекорд по теплу. Здесь будет настоящая 30-градусная жара.

Днем до полудня облачно, зато тепло. С утра +22, а днем уже +27. В обед будет +28, а ближе к 17:00 уже +31 градус и ветер до 11 метров в секунду.