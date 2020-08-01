В Уфе сотрудники УФСИН раздали продуктовые наборы нуждающимся семьям

В Уфе сотрудники УИИ УФСИН по Калининскому району раздали продуктовые наборы малообеспеченным семьям. По местам проживания семей выехал и член Общественного совета при УФСИН России по РБ Валентин Кондратц.
Во время выезда представители УФСИН посетили малообеспеченные семьи малолетних осужденных и женщин с отсрочкой исполнения приговора. В итоге 10 семьям, нуждающимся в помощи, были вручены продуктовые наборы.
Сообщается, что в дальнейшем подобные выезды будут проводиться и в других филиалах уголовно-исполнительной инспекции.
Фото: Пресс-служба УФСИН России по РБ