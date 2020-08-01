В Уфе сотрудники УФСИН раздали продуктовые наборы нуждающимся семьям

В ходе посещения сотрудники интересовались условиями проживания несовершеннолетних, было разъяснено о возможности получения психологической помощи. Кроме этого, несовершеннолетние и их родители получили возможность задать вопросы, касающиеся реализации их основных прав и свобод, а также об ответственности и последствиях неисполнения возложенных судом обязанностей и родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Пресс-служба УФСИН России по РБ