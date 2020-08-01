В Уфе бывший полицейский предстанет перед судом

В Уфе бывшему оперуполномоченного районного отдела полиции придется предстать перед судом. Он был пойман с поличным сотрудниками ФСБ.

Как рассказали в пресс-службе Следкома Башкирии, расследование уголовного дела вотношении 34-летнего бывшего полицейского завершено. Он обвиняется в получении взятки.

По версии следствия, полицейский потребовал от представителя страховой компании передать ему от директора фирмы-собственника угнанного автомобиля незаконное денежное вознаграждение в размере 70 тыс. рублей за успешно выполненную работу по установлению местонахождения похищенного автомобиля, пообещав также посодействовать в ускорении процедуры выдачи данного автомобиля на ответственное хранение для дальнейшей передачи владельцу. Пресс-служба СУ СК России по РБ

Также полицейский сообщил, что если его требования не будут выполнены, то процедура может занять большее время, а это скажется на цене автомобиля. Представитель страховой компании решил обратиться в ФСБ по РБ.