В Уфе бывший полицейский предстанет перед судом

В Уфе бывшему оперуполномоченного районного отдела полиции придется предстать перед судом. Он был пойман с поличным сотрудниками ФСБ.
Как рассказали в пресс-службе Следкома Башкирии, расследование уголовного дела вотношении 34-летнего бывшего полицейского завершено. Он обвиняется в получении взятки.
Также полицейский сообщил, что если его требования не будут выполнены, то процедура может занять большее время, а это скажется на цене автомобиля. Представитель страховой компании решил обратиться в ФСБ по РБ.
После того, как полицейскому была передана установленная сумма, оперуполномоченного с поличным поймали сотрудники ФСБ. После проверки правоохранителя уволили со службы, и теперь уголовное дело направилось в суд для рассмотрения.