В Башкирии выросло число зараженных коронавирусом

За последние сутки в Башкирии было зарегистрировано 35 новых фактов заболевания. Всего по региону за весь период и до 1 августа было обнаружено 6 780 случаев.

Выздоровели уже 5 180 человек. При этом 7 из них были выписаны за последние сутки. Все выписанные пациенты успешно излечились от коронавируса. Число погибших в регионе возросло до 23 вчера, а за прошедшие сутки новых фактов смерти зафиксировано не было.