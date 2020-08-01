В России зарегистрировали более 5 тысяч заражений коронавирусом

В России, по данным оперативного штаба, вновь отмечено увеличение числа заболевших коронавирусом более, чем на 5 тысяч случаев. Но Россия по-прежнему остается на твердом четвертом месте после США, Бразилии и Индии по числу заболевших.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в России за последние сутки было зарегистрировано 5 462 новых пациента с коронавирусом. Общее число больных в стране на 1 августа составило 845 443 человека.