В Уфе из окна выпала двухлетняя девочка

Открытое окно и маленький ребенок без присмотра – несовместимые вещи. В Уне зафиксировано очередное падение ребенка из окна квартиры.
Накануне ближе к вечеру из окна 1 этажа выпал ребенок. Произошло это на ул. С.Злобина, 34. Как сообщили в Управлении гражданской защиты столицы Башкирии, предварительно установлено, что девочка 2018 года рождения стояла на стуле возле оконного проема.
И в какой-то момент ребенок забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку, которая не в состоянии удержать малыша, каким бы легким он не был. В итоге девочка выпала из окна квартиры. Скорая увела малышку в больницу.