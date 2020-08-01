В Уфе из окна выпала двухлетняя девочка

Напоминаем вам, что ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра в комнате, где открыто окно! Не приучайте малышей сидеть или играть на подоконнике, убирайте от окон подальше все предметы (тумбочки, стулья, столы, табуретки, комоды и т.д.), по которым они смогут забраться туда. Чтобы свести к минимуму подобные происшествия, установите на окна блокиратор (также можно просто закрывать окно и убирать ручку).

Пресс-служба Управления гражданской защиты по Уфе