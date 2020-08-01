Следователи Башкирии проверяют состояние избитого родителями ребенка

В Башкирии на днях родители избили на улице средь бела дня своего ребенка. Все это попало на видео и разлетелось по соцсетям. Вчера делом заинтересовалась прокуратура, сегодня Следственный комитет сообщил о начатой проверке.

Напомним, видео было снято в Благовещенске. Во дворе многоквартирного дома мать избивала 8-летнего сына, кричала на него матом, а позже более серьезные удары нанес и подоспевший отец ребенка. Судя по видеозаписи, все это произошло из-за денег, которые мальчик вынес из дома. В соцсетях местные жители писали, что деньги ребенок потратил на игрушки и сладости.

Позже, как мы уже рассказывали, делом заинтересовались в полиции и прокуратуре. Сегодня в пресс-службе СУ СК России по РБ сообщили, что следователи приступают к доскональной проверке обстоятельств произошедшего и состояния мальчика.