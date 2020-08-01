В Уфе задержали уличного грабителя драгоценностей

В Уфе задержали уличного грабителя женских драгоценностей. Нападал он на женщин постарше, вырывал цепочки и скрывался.

Одно из таких заявлений об ограблении поступило в полицию Октябрьского района Уфы. Метная 66-летняя жительница сообщила, что неизвестный мужчина выхватил у нее золотую цепочку стоимостью 6 тысяч рублей. Случилось все на ул. Рихарда Зорге. Женщина направлялась на работу, и тут на нее напал мужчина в медицинской маске. Выяснилось, что грабитель попал под прицел камер видеонаблюдения.

В начале июля в полицию также обратилась 59-летняя жительница Уфы, которая стала жертвой грабителя, когда возвращалась из магазина домой. В подъезде на ул. Коммунаров к ней подошел мужчина, сорвал цепочку и бросился наутек. Это юверное изделие оказалось еще дороже – 12 тысяч рублей.

Полицейским удалось выяснить после опроса свидетелей и очевидцев, что скорее всего в этих случаях орудовал один и тот же грабитель. Предположения подтвердились.