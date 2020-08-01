В Башкирии пьяный угонщик был загнан в тупик пешим владельцем авто

Не все продумал пьяный угонщик, когда попытался похитить автомобиль. Его быстро настиг пеший владелец автомобиля.

Накануне ночью житель Бижбулякского района за рулем автомобиля «Рено», проезжая по селу, встретил знакомых. Выйдя из машины, чтобы поздороваться с ними, мужчина оставил в салоне машины ключи зажигания. Автомобиль оставался возле дома культуры, пока 24-летний водитель общался со знакомыми.

Но через несколько минут молодой мужчина услышал, что его автомобиль кто-то завел и пытается уехать. Водитель «Рено» тут же бросился в погоню на своих двоих.