Администрация одного из районов Башкирии предоставила сиротам непригодное жилье

В Башкирии администрация Куюргазинского района дала разрешение на эксплуатацию непригодных для жилья квартир. И эти квартиры были выданы сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей. Следком возбудил уголовное дело.

Мелеузовский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело на пока еще неустановленных лиц администрации Куюргазинского района за превышение должностных полномочий. Оказалось, что два года назад администрация района разрешила бизвумен из Ишимбая реконструировать здание под многоквартирный дом. Здание располагалось в селе Ермолаево.

По окончании реконструкции, администрацией района, несмотря на наличие существенных нарушений при строительстве и несоответствия выполненных работ утвержденной проектно-сметной документации, дано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. После оформления права собственности квартиры были реализованы предпринимательницей администрации района по муниципальным контрактам на общую сумму свыше 11.5 млн рублей.

В дальнейшем эти квартиры передали сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Но этот дом просто непригоден для жилья. В квартирах абсолютно не работала система вентиляции, из-за чего на стенах вырастала плесень, фасад не был утеплен. И это далеко не все недостатки.