Администрация одного из районов Башкирии предоставила сиротам непригодное жилье

В Башкирии администрация Куюргазинского района дала разрешение на эксплуатацию непригодных для жилья квартир. И эти квартиры были выданы сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей. Следком возбудил уголовное дело.
Мелеузовский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело на пока еще неустановленных лиц администрации Куюргазинского района за превышение должностных полномочий. Оказалось, что два года назад администрация района разрешила бизвумен из Ишимбая реконструировать здание под многоквартирный дом. Здание располагалось в селе Ермолаево.
В дальнейшем эти квартиры передали сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Но этот дом просто непригоден для жилья. В квартирах абсолютно не работала система вентиляции, из-за чего на стенах вырастала плесень, фасад не был утеплен. И это далеко не все недостатки.
Сейчас следователи занимаются изучением подробностей преступления, изучают смету и документы. Расследование контролирует руководство следственного управления Башкирии.