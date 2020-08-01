Владимир Путин предложил вместе с паспортом выдавать обновленную Конституцию РФ

Президент России Владимир Путин предложил выдавать вместе с паспортом обновленную Конституцию РФ. Предложение он поручил рассмотреть Правительству страны.

В перечне поручений Владимира Путина говорится о рассмотрении вопроса о вручении обновленного издания российской Конституции вместе с паспортом гражданина РФ в возрасте 14 лет. Касается это и тех случаев, когда паспорт выдается лицам, приобретающим гражданство России.

Помимо этого, Президент поручил рассмотреть вариант об организации мероприятий для обучающихся, которые способствовали бы изучению Конституции. В поручении говорится о те обучающихся, которые осваивают общеобразовательные и профессиональные образовательные программы.