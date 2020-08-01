Глава Минздрава России рассказал, когда и с кого начнут проводить вакцинацию от коронавируса

После получения регистрационного удостоверения вакцины начнут применяться, и еще будет параллельно (наблюдение), оно начнется параллельно с вакцинацией особых групп - это в первую очередь медики и учителя, и пойдут еще наблюдения за вакцинированными пациентами.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ