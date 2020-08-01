Глава Минздрава России рассказал, когда и с кого начнут проводить вакцинацию от коронавируса

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о завершении клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции, которая была разработана центром Гамалеи. Совсем скоро запланирован старт массовой вакцинации населения.

По словам Михаила Мурашко, более широкая вакцинация населения страны начнется в октябре. Об этом он сообщил журналистам из ТАСС.

Сегодня ведется подготовка документов, необходимых для регистрации вакцины. После этого в России начнется вакцинация, но первым делом прививать планируют медработников и учителей.

После получения регистрационного удостоверения вакцины начнут применяться, и еще будет параллельно (наблюдение), оно начнется параллельно с вакцинацией особых групп - это в первую очередь медики и учителя, и пойдут еще наблюдения за вакцинированными пациентами.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ