Россия возобновит авиасообщение еще с одной страной

В России с 15 августа возобновится ависообщение еще с одной страной. Об этом сообщили на сайте стопкоронавирус.рф.

У туристов в России в ближайшее время появится возможность отдохнуть еще в одной европейской стране. Раз в неделю будет запускаться рейсы из России в Швейцарию и обратно. Федеральный оперативный штаб принял решение о возобновлении рейсов по маршруту Москва-Женева-Москва с 15 августа этого года.