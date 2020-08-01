Россия возобновит авиасообщение еще с одной страной

В России с 15 августа возобновится ависообщение еще с одной страной. Об этом сообщили на сайте стопкоронавирус.рф.
У туристов в России в ближайшее время появится возможность отдохнуть еще в одной европейской стране. Раз в неделю будет запускаться рейсы из России в Швейцарию и обратно. Федеральный оперативный штаб принял решение о возобновлении рейсов по маршруту Москва-Женева-Москва с 15 августа этого года.
Напомним, что также в России уже возобновили рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию. Вылететь в эти страны возможно из Москвы, Московской области, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.