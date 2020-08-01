Погода на 2 августа в Башкирии: где-то пекло, а где-то буря

Последний месяц лета порой оставляет последние впечатления, которые и остаются в итоге от всего лета на оставшийся год.

И безумный зной, и прохладу, и град с ливнями мы с вами уже повидали за это лето. И теперь кому-то хочется напоследок погреться на горячем солнышке, а другие наоборот предпочтут немного остыть.

Но всем, похоже, погода снова не угодит. Погода в Башкирии 2 августа обещает быть разной: где-то нежной и ласковой, а где-то яростной и плаксивой.

Погода в Уфе на 2 августа

В Уфе 2 августа ожидается в целом ясная и теплая погода. Но от ветра, похоже, не убежать.

Утром в столице Башкирии ожидается яркое солнышко и 23 градуса тепла. Уже к 14 часам воздух прогреется до 30 градусов, но ветер усилится до 14 м/с.

Вечером в Уфе ожидается суровый шквалистый ветер – до 17 м/с, а температура постепенно начнет спадать, к ночи опустившись до 21 градуса. Дождей синоптики не прогнозируют.

Погода в Стерлитамаке на 2 августа

В Стерлитамаке будет наблюдаться примерно такая же погода, как и в Уфе, но ветра тут будет поменьше.

Утром жителей Стерлитамака может встретить небольшая облачность и 23 градуса тепла на термометре. Днем облака рассеются, солнце засветит в полную силу и прогреет воздух до 31 градуса. Ветер поднимется, но максимум до 14 м/с.

К 20 часам вечера температура опустится до 24 градусов, а ветер чуть успокоится. Осадков также не ожидается.

Погода в Нефтекамске на 2 августа

А в Нефтекамске 2 августа погода покажет себя с другой стороны. Здесь ожидаются сильные ветра и гроза.

Сдувать с ног начнет еще утром. Температура воздуха на 8 утра не превысит 21 градуса. К 14 часам ветер усилится до 19-20 м/с. В это время станет чуть теплее, но в тоненьких шортах при 24 градусах выйдет на улицу не каждый.

А вот вечером на улицу вообще лучше не выходить. К 17 часам начнется сильная гроза. К 20 часам, говорят синоптики, она уже должна будет успокоиться.

Погода в Октябрьском на 2 августа

Похожие погодный условия будут и в Октябрьском. Тут почти весь день будет лить дождь, постепенно перерастая в грозу с молнией и громом.

Утром ожидается 23 градуса тепла, но с сильным ветром – до 15 м/с. Днем это уже будет похоже на бурю. Ветер усилится аж до 22 м/с, а температура не превысит 23 градусов. К 14 часам возьмет верх гроза и не успокоится, судя по прогнозу, до 23 часов.

Так что жителям Октябрьского придется подумать о домашних развлечениях, ведь в такую погоду мало кто захочет гулять по лужам. Да и, кстати говоря, это небезопасно.

Погода в Белорецке на 2 августа

Спокойная погода ожидается 2 августа в Белорецке. Весь день солнце будет то прятаться за облаками, то опять возвращаться.

Утром температура воздуха составит 22 градуса. Днем уже станет теплее. Примерно с 12 до 18 часов термометр будет показывать 28 градусов. К вечеру посвежеет до 24 градусов.

Ветер предрекают умеренный – не больше 14 м/с, а осадков и вовсе не ожидается.

Погода в Кумертау на 2 августа

Самая жаркая погода ожидается 2 августа в Кумертау. Местным жителям при выходе на улицу стоит позаботься о головном уборе.

Утром солнце прогреет воздух до 24 градусов. Уже с 14 часов дня и почти до самого вечера прогнозируется зной. Температура составит 32 градуса. При этом ветер к 17 часам позволит немного охладиться, ведь поднимется он до 15 м/с.