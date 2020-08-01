В Уфе неожиданно пропал 57-летний мужчина

Житель Уфы, Воробьев Сергей Вячеславович вышел из дома 31 июля, на связь с этого времени так и не выходил. Где он находится сейчас, никому неизвестно. В каком районе он может сейчас находиться, никто не знает. Волонтеры приступили к поискам и просят помочь жителей Уфы.