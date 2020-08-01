В Уфе неожиданно пропал 57-летний мужчина

В Уфе объявили о пропаже 57-летнего мужчины. Он вышел из дома вчера, 31 июля.
Житель Уфы, Воробьев Сергей Вячеславович вышел из дома 31 июля, на связь с этого времени так и не выходил. Где он находится сейчас, никому неизвестно. В каком районе он может сейчас находиться, никто не знает. Волонтеры приступили к поискам и просят помочь жителей Уфы.
Мужчина был одет красно-серую куртку, зеленый камуфляжный жилет, темные брюки и зеленые камуфляжные галоши. Рост мужчины – 168 см, телосложение среднее, волосы седые, глаза зеленовато-карие.
Всех, кто видел мужчину или владеет достоверной информацией о его местонахождении, просят обратиться по номеру 8 800 700 54 52 или набрать с мобильного 112.