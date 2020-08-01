В Уфе определился победитель турнира «Кубок ХК «Салават Юлаев-2020»

В Уфе завершился предсезонный турнир для молодежных команд «Кубок ХК «Салават Юлаев-2020». «Толпар» закончил домашние соревнования крупной победой. Уфимская команда не оставила шансов «Мамонтам Югры». Итоговый счет – 6:1.

Их должно было быть шесть, но вмешались обстоятельства. Речь о количестве участников кубка. Челябинские «Белые Медведи» до Уфы не доехали. Причина по нынешним временам прозаична – вспышка коронавируса в команде. Но и без них состав участников получился по меркам МХЛ неплохим. Главные фавориты – хозяева и «Омские Ястребы».

Речь всегда идет о том, чтобы сыграть хорошо. Но не с точки зрения результата, а чтобы проверить всех в деле, посмотреть, кто как может действовать в разных ситуациях, в разных составах. Игорь Еронко, ассистент генерального менеджера ХК «Авангард»

Уфимцы начали турнир с победы. «Толпар» обыграл нижнекамский «Реактор» – 5:3. Хозяева заработали преимущество в первом периоде – 3:0. Но во втором позволили гостям сравняли счет, но все же победа – 5:3.

В начале второго периода немного расслабились, но потом собрались Владимир Баканин, нападающий ХК «Толпар»

В следующем матче «Толпар» буквально не заметил «Авто» – 7:1. Как и ожидалось, в скрытом финале уфимцы сыграли с «Омскими Ястребами». Матч лидеров получился безголевым. За 65 минут соперники счет открыть не смогли, а в дополнительное время победу праздновали гости. Это позволили омичам занять первое место. «Толпар» остался на второй строчке. В заключительный день турнира уфимцы уверенно разобрались с «Мамонтами Югры» – 6:1. Команда из Ханты-Мансийска заняла третье место.

Видно, над чем мы работали. Движемся в том направлении, в котором мы хотим. Турнир пошел на пользу, мы достаточно удачно его провели. Игорь Гришин, старший тренер МХК «Толпар»