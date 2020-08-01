В Уфе спасатели рассказали об основных причинах пожаров

Семь пожаров в Уфе. Примерно столько в среднем происходит ежедневно в столице республики. Страдают и гибнут люди. Порой обезопасить себя можно лишь соблюдая простые противопожарные правила, о которых напоминают сотрудники МЧС. Рейды проводятся каждый день. Сегодня спасатели проверили частный сектор в Демском районе.
Ангела-хранителя в мохнатом и хвостатом обличии приютили несколько лет назад. Кошку назвали Мусей. Четыре года назад в один из вечеров начала гореть крыша. Дома была только жена Николая Степанова и четырёхлапая питомица.
Причина пожара, по словам владельца, так и не установлена. Но сейчас дома стало безопаснее. Внутри глава семейства установил прибор для контроля электричества.
Неисправные электроприборы – это основная причина пожаров. Об этом говорят спасатели. В частном секторе Дёмского района Уфы прошёл рейд. Сотрудники МЧС напомнили о правилах безопасности.
Ещё одна опасность – несоблюдение безопасного расстояния между постройками. Фанис Кайбышев давно не может поделить территорию со своим соседом.
В прошлом году в Уфе произошло 1662 пожара. И уже в этом году всего за семь месяцев почти полторы тысячи возгораний.