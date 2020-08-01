В Уфе спасатели рассказали об основных причинах пожаров

Семь пожаров в Уфе. Примерно столько в среднем происходит ежедневно в столице республики. Страдают и гибнут люди. Порой обезопасить себя можно лишь соблюдая простые противопожарные правила, о которых напоминают сотрудники МЧС. Рейды проводятся каждый день. Сегодня спасатели проверили частный сектор в Демском районе.

Ангела-хранителя в мохнатом и хвостатом обличии приютили несколько лет назад. Кошку назвали Мусей. Четыре года назад в один из вечеров начала гореть крыша. Дома была только жена Николая Степанова и четырёхлапая питомица.

Кошка вот и спасла. Она два раза звала на крышу. В первый раз жена пришла, посмотрела на крышу, там ничего нет. Во второй раз заметила задымление. Соседи помогли тушить. Нужно сказать спасибо сотрудникам МЧС, больших повреждений не было. Николай Степанов

Причина пожара, по словам владельца, так и не установлена. Но сейчас дома стало безопаснее. Внутри глава семейства установил прибор для контроля электричества.

Неисправные электроприборы – это основная причина пожаров. Об этом говорят спасатели. В частном секторе Дёмского района Уфы прошёл рейд. Сотрудники МЧС напомнили о правилах безопасности.

Ещё одна опасность – несоблюдение безопасного расстояния между постройками. Фанис Кайбышев давно не может поделить территорию со своим соседом.