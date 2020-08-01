«Никто ничего делать не хочет»: жители Уфы могут остаться без воды

Жители частного сектора в Уфе не могут добиться ремонта трубопровода, из-за чего размывается дорога и водоснабжение подается с перебоями. ЧП произошло еще в начале мая.
Ситуацию прокомментировали в «Уфаводоканале» и районном Управлении гражданской защиты населения, где указали, что уфимцы сами игнорируют ситуацию.
Сколько воды утекло – неизвестно. И это проблема номер один для всей улицы Крестьянская в Уфе. Жители частного сектора рассказывают, что колодец "пробило" с 1 мая. С тех пор вода не останавливается. На место вызывали экстренные службы, но проблему решить не удалось. Местный житель Илья Гурский уверен, что дальше будет только хуже.
Об этой проблеме в «Уфаводоканале» знают. Как прокомментировали на предприятии, трубопровод находится на балансе жителей и потому ремонт должен быть произведен за их счет. В «Уфаводоканале» готовы помочь, если поступит обращение. После него будут произведены все необходимые расчеты.
Позицию «Уфаводоканала» подтверждают и в районном Управлении гражданской защиты населения. Здесь также рекомендуют обратиться в любую компанию, которая занимается ремонтом трубопроводов и устранить утечку.
Протекающий трубопровод – проблема нескольких домов по улице Крестьянская. Но пообщаться со съемочной группой БСТ вышел только один человек. Что делать дальше – соседи должны определить вместе, решение должно быть коллективным.