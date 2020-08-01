«Никто ничего делать не хочет»: жители Уфы могут остаться без воды

Жители частного сектора в Уфе не могут добиться ремонта трубопровода, из-за чего размывается дорога и водоснабжение подается с перебоями. ЧП произошло еще в начале мая.

Ситуацию прокомментировали в «Уфаводоканале» и районном Управлении гражданской защиты населения, где указали, что уфимцы сами игнорируют ситуацию.

Сколько воды утекло – неизвестно. И это проблема номер один для всей улицы Крестьянская в Уфе. Жители частного сектора рассказывают, что колодец "пробило" с 1 мая. С тех пор вода не останавливается. На место вызывали экстренные службы, но проблему решить не удалось. Местный житель Илья Гурский уверен, что дальше будет только хуже.

Уже четыре месяца продолжается утечка воды, у кого-то размывает клумбы, у кого-то вода в подвале. Приезжали из администрации и МЧС, все в курсе, но никто ничего делать не хочет. Илья Гурский, житель Уфы

Об этой проблеме в «Уфаводоканале» знают. Как прокомментировали на предприятии, трубопровод находится на балансе жителей и потому ремонт должен быть произведен за их счет. В «Уфаводоканале» готовы помочь, если поступит обращение. После него будут произведены все необходимые расчеты.

Утечка происходит на частном водопроводе. Для устранения утечки абонентам нужно написать обращение. Азамат Магадеев, ведущий специалист МУП «Уфаводоканал»

Позицию «Уфаводоканала» подтверждают и в районном Управлении гражданской защиты населения. Здесь также рекомендуют обратиться в любую компанию, которая занимается ремонтом трубопроводов и устранить утечку.