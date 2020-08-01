В Башкирии жители деревни сами построили мечеть

Спустя годы в деревне Мурзино Кармаскалинского района снова прозвучал азан. Он стал первым призывом к молитве из стен открывшейся новой мечети. Храм построили на пожертвования местного предпринимателя.

В последний раз в деревне Мурзино азан так громко звучал еще в прошлом веке. Потом мечеть закрыли, переоборудовав здание под клуб. И вот почти через сто лет верующие вновь собираются на молитву. Только уже в новую мечеть, которая расположена немного в другой части деревни.

По всей республике, по всей России такие храмы уже есть, у нас тоже не было, но желание огромное было. Вот построили по воле Всевышнего. Спонсор у нас Утягулов Марат. Забир Бикташев, хазрат мечети «Ихлас»

Именно Забир-хазрат загорелся идеей построить в деревне мечеть. А местный предприниматель Марат Утягулов, выходец села, поддержал эту инициативу финансово. В итоге, стройку начали в 2016-м, а открыли храм сегодня, через день после священного для мусульман праздника Курбан-байрам.

Прививать любовь к религии и воспитывать детей в традициях ислама в новой мечети «Ихлас» будет муэдзин Айрат Галеев. После 11 лет службы в армии по контракту мужчина вернулся в родное село.

В армии я был один в поле воин, там тяжело религию держать. Я сам религиозный человек, и ушел оттуда из-за этого. Айрат Галеев, муэдзин мечети «Ихлас»