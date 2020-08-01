В Уфе организовали бесплатные пешие экскурсии по городу

Взглянуть на Уфу глазами туриста. В столице республике проводят бесплатные пешие экскурсии. Требование к участникам лишь одно – наличие маски. Экскурсии проходят в историческом центре города по вечерам дважды в неделю. По маршруту прогулялась и съемочная группа БСТ.
Перед началом экскурсии проверка связи. Отправление строго по графику с пятиминутным интервалом между группами. Но для первой партии участников пути делают небольшое исключение – дожидаются гостей из другого города. Пока есть время, самый юный экскурсовод читает стихотворение про Уфу.
Экскурсовод уже в третьем поколении. Её бабушка и мама участвуют в создании бесплатных пеших экскурсий. Перед началом у всех участников измеряют температуру. Первая точка маршрута – рядом с местом сбора. Гостиный двор – пример классицизма 19 века. И ведь не всегда это было только местом торговли.
Следом фонтан «Семь девушек». Для тех, кто не знает, – легенда о семи сёстрах. Чтобы не стать пленницами, башкирские красавицы, спасаясь от преследователей, прыгнули в воду. На этой точке экскурсовод не только расскажет об истории фонтана, но и об особенностях женской национальной одежды.
Маршрут часовой экскурсии проложен вокруг Гостиного двора. Это квартал, ограниченный улицами Ленина, Пушкина, Карла Маркса и Коммунистической. Участникам рассказывают и о творческой Уфе. Мимо памятника Шаляпину и одноименному концертному залу – к Башопере, где когда-то начинал карьеру Рудольф Нуреев. Экскурсоводы поведают о тех, кто прославлял и создавал Уфу.
Как в Уфе появился Авиационный университет? Что за кирпичное здание украшает улицу Карла Маркса? И почему в здании ЦУМа в линию именно 13 окон? На время можно окунуться в 19 век.
У каждого экскурсовода, говорит Елена, свои любимые места. Для неё фаворитом является пересечение улиц Карла Маркса и Свердллва. В отличие от других гидов, во время экскурсии девушка от микрофона отказывается.
Тут главное не просто рассказать, а заразить интересом к истории города и других. Экскурсия понравится не только гостям башкирской столицы. Некоторые факты станут неожиданными и для коренных уфимцев.
Часа едва хватает, чтобы обойти небольшой квартал. Здесь сосредоточено большое количество знаковых мест. Они, словно мосты к историческим личностям и событиям. Экскурсии проходят каждые среду и пятницу в 19:00 и в 20:30. Однако в первую неделю из-за наплыва желающих сделали исключение.
Это пробный маршрут. Организаторы разработали уже несколько программ. Вскоре появятся тематические и автобусные экскурсии.
Фактура есть, говорят экскурсоводы. Просто, мало кто знает, как богат на историю город, а их задача сейчас это исправить. Подобных экскурсий раньше не было. Это очередной шаг к тому, чтобы привлечь в Уфу туристов и показать коренным жителям, что иногда здания, мимо которых проходишь каждый день, таят в себе удивительные истории.