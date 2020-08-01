В Уфе организовали бесплатные пешие экскурсии по городу

Взглянуть на Уфу глазами туриста. В столице республике проводят бесплатные пешие экскурсии. Требование к участникам лишь одно – наличие маски. Экскурсии проходят в историческом центре города по вечерам дважды в неделю. По маршруту прогулялась и съемочная группа БСТ.

Перед началом экскурсии проверка связи. Отправление строго по графику с пятиминутным интервалом между группами. Но для первой партии участников пути делают небольшое исключение – дожидаются гостей из другого города. Пока есть время, самый юный экскурсовод читает стихотворение про Уфу.

Экскурсовод уже в третьем поколении. Её бабушка и мама участвуют в создании бесплатных пеших экскурсий. Перед началом у всех участников измеряют температуру. Первая точка маршрута – рядом с местом сбора. Гостиный двор – пример классицизма 19 века. И ведь не всегда это было только местом торговли.

Следом фонтан «Семь девушек». Для тех, кто не знает, – легенда о семи сёстрах. Чтобы не стать пленницами, башкирские красавицы, спасаясь от преследователей, прыгнули в воду. На этой точке экскурсовод не только расскажет об истории фонтана, но и об особенностях женской национальной одежды.

Маршрут часовой экскурсии проложен вокруг Гостиного двора. Это квартал, ограниченный улицами Ленина, Пушкина, Карла Маркса и Коммунистической. Участникам рассказывают и о творческой Уфе. Мимо памятника Шаляпину и одноименному концертному залу – к Башопере, где когда-то начинал карьеру Рудольф Нуреев. Экскурсоводы поведают о тех, кто прославлял и создавал Уфу.

Как в Уфе появился Авиационный университет? Что за кирпичное здание украшает улицу Карла Маркса? И почему в здании ЦУМа в линию именно 13 окон? На время можно окунуться в 19 век.

У каждого экскурсовода, говорит Елена, свои любимые места. Для неё фаворитом является пересечение улиц Карла Маркса и Свердллва. В отличие от других гидов, во время экскурсии девушка от микрофона отказывается.

Я привыкла уже, голос такой. Работа экскурсоводом для меня – огромное удовольствие. Елена Олейниченко, экскурсовод

Тут главное не просто рассказать, а заразить интересом к истории города и других. Экскурсия понравится не только гостям башкирской столицы. Некоторые факты станут неожиданными и для коренных уфимцев.

Часа едва хватает, чтобы обойти небольшой квартал. Здесь сосредоточено большое количество знаковых мест. Они, словно мосты к историческим личностям и событиям. Экскурсии проходят каждые среду и пятницу в 19:00 и в 20:30. Однако в первую неделю из-за наплыва желающих сделали исключение.

Настолько активно уфимцы изъявили желание, что пришлось открыть дополнительный день. В группе не более 14 человек. Проект долгосрочный, мы взяли только один квартал. Ирина Башарова, экскурсовод

Это пробный маршрут. Организаторы разработали уже несколько программ. Вскоре появятся тематические и автобусные экскурсии.

Появились заявки от уфимцев по местам Шевчука. Это наш современник, мы знаем его биографию, но какие-то определенные места нет. Но говорить о нем нужно, и о Земфире, о наших современниках. Эту экскурсию мы обязательно подготовим. Марина Игнатьева, Председатель Гильдии экскурсоводов Республики Башкортостан