Стало известно, за что родители жестоко избили 8-летнего ребенка в Башкирии

10 тысяч на игрушки и сладости. Стала известна причина жестокого избиения 8-летнего мальчика в Благовещенске. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. В отношении горе-родителей возбудили уголовное дело.

На этих кадрах мальчик умоляет о помощи, он не может вырваться из рук избивающей его женщины, чуть позже подбегает мужчина, но не для того, чтобы их разнять, а чтобы добавить еще. Со всей силы он бьет кулаком по животу мальчика.

Оказалось, что все участники конфликта – члены одной семьи. Это мама, папа и сын. Таким образом родители решили наказать восьмилетнего Андрея за то, что тот украл у своей бабушки пять тысяч рублей.

Женщина начала ругаться, мальчик начал кричать: помогите. Я подошла к окну, смотрю, а она уже избивать его начала, руки выворачивать. Потом подошел мужчина. Я сначала думала, что он будет за мальчика заступаться, а он резко ему в живот ударил. Потом я не выдержала и крикнула, что вызову полицию. Она и на меня наорала: "Это мой ребенок, что хочу, то и делаю". Соседка со второго этажа сняла все это на видео. Оксана Сухарева, очевидец конфликта

Видео разлетелось по соцсетям. Инцидентом заинтересовалась прокуратура республики, а потом и Следственный комитет. Возбуждено даже уголовное дело.

Следователям предстоит выяснить все причины и условия, способствующие произошедшему, допросить очевидцев, родителей и ребенка. Провести его медицинское освидетельствование, исследовать условия проживания и взаимоотношения в семье, а также проверить на наличие иных фактов применения в отношении ребенка недозволенных методов воспитания. Евгений Каневский, старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан

Видимо, Андрюше показалось мало. После этого он вытащил у бабушки еще одну пятитысячную купюру. Друзья мальчика только рады, а бабушка эти 10 тысяч рублей зарабатывала целый месяц.

Они просто привели его домой, положили спать и все. А он на следующий день пришел и так же украл. Ольга Бычкова, бабушка пострадавшего мальчика

Известно, что семья нигде на учете не состоит. Тетя ребенка рассказала, что с мальчиком все в порядке, был проведен осмотр, на теле у него никаких повреждений обнаружено не было. Соседи рассказывают, что замечают подобное поведение за Андреем не впервые. До этого он уже угонял велосипед. Этот факт подтвердил и наш источник в правоохранительных органах.

Он сам такой шебутной, и велосипеды угоняет. Сам мальчишка такой, врать не буду. Николай, сосед семьи Бычковых

Тем временем боевые родители на глаза журналистов старались не попадаться. Однако отца мальчика нам встретить удалось, но разговор не задался.