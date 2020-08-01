Стало известно, за что родители жестоко избили 8-летнего ребенка в Башкирии

10 тысяч на игрушки и сладости. Стала известна причина жестокого избиения 8-летнего мальчика в Благовещенске. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. В отношении горе-родителей возбудили уголовное дело.
На этих кадрах мальчик умоляет о помощи, он не может вырваться из рук избивающей его женщины, чуть позже подбегает мужчина, но не для того, чтобы их разнять, а чтобы добавить еще. Со всей силы он бьет кулаком по животу мальчика.
Оказалось, что все участники конфликта – члены одной семьи. Это мама, папа и сын. Таким образом родители решили наказать восьмилетнего Андрея за то, что тот украл у своей бабушки пять тысяч рублей.
Видео разлетелось по соцсетям. Инцидентом заинтересовалась прокуратура республики, а потом и Следственный комитет. Возбуждено даже уголовное дело.
Видимо, Андрюше показалось мало. После этого он вытащил у бабушки еще одну пятитысячную купюру. Друзья мальчика только рады, а бабушка эти 10 тысяч рублей зарабатывала целый месяц.
Известно, что семья нигде на учете не состоит. Тетя ребенка рассказала, что с мальчиком все в порядке, был проведен осмотр, на теле у него никаких повреждений обнаружено не было. Соседи рассказывают, что замечают подобное поведение за Андреем не впервые. До этого он уже угонял велосипед. Этот факт подтвердил и наш источник в правоохранительных органах.
Тем временем боевые родители на глаза журналистов старались не попадаться. Однако отца мальчика нам встретить удалось, но разговор не задался.
Сейчас стоит вопрос о лишении родительских прав в отношении матери и отца ребенка. Если органы опеки примут решение не в пользу родителей мальчика, Андрюшу готова забрать его же жертва хищений – бабушка. Она простила ребенка и надеется, что в конце этой истории семья останется в прежнем составе.