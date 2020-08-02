Стало известно, в каких районах Башкирии чаще всего умирают люди

Аналитики Башстата рассказали, в каких районах республики самая высокая смертность. Данные опубликовал интернет-портал Ufatime.ru. Согласно цифрам, которые приведены за январь-апрель 2020 года, больше всего людей скончались в Бакалинском районе.
А вот меньше всего умерло в Уфимском районе (9,4), Нефтекамске (9,6) и Октябрьском (9,8), рассказали в ведомстве.
Добавим, что в целом по Башкирии умерло за указанный период 16 502 человека, что на 479 меньше, чем годом ранее.
Также отмечается, что показатель на 1 000 населения снизился с 12,8 до 12,4.
Фото: careydanis.com