Стало известно, в каких районах Башкирии чаще всего умирают люди

Аналитики Башстата рассказали, в каких районах республики самая высокая смертность. Данные опубликовал интернет-портал Ufatime.ru. Согласно цифрам, которые приведены за январь-апрель 2020 года, больше всего людей скончались в Бакалинском районе.

«Примечательно, что показатель выше среднего наблюдается в 44 муниципалитетах. Самая высокая смертность была в Бакалинском районе (18,6 на 1 000 человек), Миякинском (18,3), Бураевском (18,2), Архангельском (18,2) и Аургазинском (18,1)», - цитирует данные портал

А вот меньше всего умерло в Уфимском районе (9,4), Нефтекамске (9,6) и Октябрьском (9,8), рассказали в ведомстве.

Добавим, что в целом по Башкирии умерло за указанный период 16 502 человека, что на 479 меньше, чем годом ранее.