Число зараженных коронавирусом в Башкирии превысило 6,8 тысяч человек

Еще 35 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Башкирии. Таким образом, общее количество инфицированных на сегодняшний день составляет 6 815 человек. Соответствующие данные опубликованы на сайте оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно обновленным цифрам, число выздоровевших достигло отметки в 5 200 человек. Этот показатель увеличился на 25.