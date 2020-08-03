Погода на 3 августа в Башкирии: лишь в одном городе солнечно

Судя по всему, погода пока не хочет чем-то удивлять. Практически везде идут дожди, а МЧС Башкирии, тем временем, предупреждает, что в некоторых районах может быть сумасшедший ветер до 20 метров в секунду.

Наша редакция выяснила, какую погоду ждать жителям крупных городов республики.

Погода в Уфе на 3 августа

Утром в Уфе будет достаточно спокойно: облачно, небольшой дождь. Воздух прогреется сначала до +21, а днем до +24.

После обеда начнет идти дождь, но при этом синоптики обещают достаточно теплую погоду, +25. Судя по количеству осадков, зонт с собой все-таки стоит прихватить.

Вечером облачно, +23, ветер до 13 метров в секунду.

Погода в Стерлитамаке на 3 августа

Стерлитамак почти полностью копирует Уфу. Утром тоже ясно, +19, к полудню +22 и облачно.

Правда, дождь начнется только ближе к вечеру районе 17:00. Ветер будет относительно спокойным, максимум до 10 метров в секунду. Гидрометеорологи обещают осадки до самой ночи. К тому времени за окном будет +20 градусов тепла.

Погода в Нефтекамске на 3 августа

Нефтекамск бьет рекорды. Весь день здесь будет светить солнце.

Правда, есть и свои особенности – температура поднимется максимум до +21. Утром будет +15, ветер до 6 метров в секунду.

Вечером воздух прогреется до +19, ветер будет совсем слабым.

Погода в Октябрьском на 3 августа

В Октябрьском в самом до полудня будет солнечно. Утро около +16, ближе к 12 часам +21.

После обеда станет немного облачно. Пик тепла настанет примерно в 17:00, тогда за окном станет около +23. Вечером солнце исчезнет, но и дождя не будет тоже. Ветер слабый, до 5 метров в секунду.

Погода в Белорецке на 3 августа

В этот день в Белорецке дождя не будет. Что уже, в принципе, хорошая новость.

Утром +19, в полдень +23. После обеда солнце скроется за тучками, воздух прогреется до +25. К вечеру облака исчезнут, наступит идеальная погода для прогулок.

Вечером будет немного ветрено до 6 метров в секунду.

Погода в Кумертау на 3 августа

Обычно в Кумертау по-настоящему южная, но не в этот раз.

Сухо будет только утром, +21 градус тепла. Ближе к полудню пойдет дождь, воздух прогреется до +25 градусов тепла. К вечеру он закончится, наступит облачная пасмурная погода.